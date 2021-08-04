919 مليون ريال أرباح بنك ساب في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققًا 919 مليون ريال أرباحًا، مقابل خسائر جاوزت 6.86 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

إجمالي الإيرادات:

وقال البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، إن إجمالي الإيرادات بلغ 1.644 مليار ريال، مقابل 2.037 مليار ريال، خلال الفترة المناظرة، بنسبة تراجع 19.29%.

وأضاف بنك ساب أنه في حال استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة البالغة 7,418 ملايين ريال سعودي المسجل في نفس الربع من العام الماضي، يكون صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مرتفعًا بنحو 1,081 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 19%.

انخفاض المصاريف:

وعزي انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المتعلقة بالموظفين.

وخلال النصف الأول، بلغ صافي ربح البنك 1.889 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 5.869 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت محفظة القروض والسلف لدى البنك بنسبة 5.55% إلى 161.4 مليار ريال، في حين تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.8% إلى 186.828 مليار ريال.

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