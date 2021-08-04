محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة نفّذت 1826 جولة رقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في المدينة صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 09:56 AM الأمانة نفّذت 1826 جولة رقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في المدينة الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو ،

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