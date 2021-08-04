محمد بن مسعود - الدمام - رياح نشطة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر:‏ متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وعُمان واليمن. وتابع:‏ رياح نشطة مغبرة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ونجران وشرقها. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 09:52 AM رياح نشطة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير أمطار بمناطق وغبار بأخرى.. "الحصيني" يتوقّع أجواء الأربعاء أمطار بمناطق وغبار بأخرى.. "الحصيني" يتوقّع أجواء الأربعاء توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر:‏ متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وعُمان واليمن. وتابع:‏ رياح نشطة مغبرة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ونجران وشرقها. الكلمات المفتاحية ، أمطار بمناطق وغبار بأخرى.. "الحصيني" يتوقّع أجواء الأربعاء ،

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