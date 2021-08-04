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سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر؛ إلا أن قوات الجيش اليمني كانت لهم بالمرصاد؛ مؤكدًا أن المعارك انتهت بفرار المليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثي الإرهابية في مواقع متفرقة بالجبهة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد؛ من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنهما؛ مشيرًا إلى أن الجيش استعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلّفتها عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 09:49 AM
حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجرقتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني بمحافظة الجوف
سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر؛ إلا أن قوات الجيش اليمني كانت لهم بالمرصاد؛ مؤكدًا أن المعارك انتهت بفرار المليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثي الإرهابية في مواقع متفرقة بالجبهة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد؛ من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنهما؛ مشيرًا إلى أن الجيش استعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلّفتها عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.
، قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني بمحافظة الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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