أرباح صافولا الفصلية تتراجع 51%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة صافولا، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعًا في الأرباح بنسبة 51%.

وبلغ صافي الربح 200 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 409.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (بيان)، اليوم الأربعاء.

تراجع المبيعات:

وتراجعت المبيعات بنسبة 1.76% لتصل إلى 5.9 مليار ريال، مقابل 6 مليارات ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأرجعت شركة صافولا، تراجع الأرباح إلى إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع صافي التكاليف التمويلية.

وجاء تراجع صافي الربح على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

تراجع الإيرادات

وخلال النصف الأول، تراجعت إيرادات صافولا بنسبة 0.6% إلى 11.854 مليار ريال، فيما تراجع صافي الربح بنسبة 39% إلى 353.8 مليون ريال.

وسجل قطاع التجزئة خسارة صافية قدرها 78.76 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 158.17 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وحقق قطاع الخدمات الغذائية صافي ربح بلغ 51.42 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بخسارة صافية بلغت 11.71 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وانخفض صافي الربح في قطاعي الأغذية المجمدة والاستثمارات بنسبة 37.4٪ و8.6٪ على التوالي. في حين ارتفع صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية بنسبة 3.6٪.

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