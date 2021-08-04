متحرش ومتنكر ومهربون في قبضة الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

تحرش:

وقبضت الجهات الأمنية على مقيم من الجنسية الباكستانية يظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وكذلك مقيم من الجنسية البنغلاديشية تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة الصراف الآلي.

سرقة منازل:

كما تم القبض على مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، وبلغت قيمة المسروقات أكثر من 150 ألف ريال.

تهريب مخدرات:

وأصبح في قبضة الأمن كذلك، مقيم من الجنسية اليمنية مهرب لمواد مخدرة، تعرض لحادث انقلاب وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها، ومقيمان من الجنسية الفلسطينية ومقيمة من الجنسية المصرية ومواطن امتهنوا تزييف العملات، وضبط بحوزتهم 21 ألف ريال مزيفة ومعدات مستخدمة في التزييف.



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