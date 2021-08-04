السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

سمحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعودة إقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد أداء الصلوات المفروضة مباشرة.

إجراءات احترازية:

وقالت الوزارة في تعميم لها على المساجد، إنه سيتم اعتماد العمل على إقامة صلاة الجنائز وفق المعمول به قبل جائحة كورونا، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية، بحسب قناة الإخبارية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجهت في وقت سابق بأن تكون صلاة الجنائز خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك كجزء من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



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