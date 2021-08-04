منازل عسير تقدم خدماتها لـ567 مستفيدًا خلال يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

أعلنت جمعية منازل عسير عن جهودها وإنجازاتها الخيرية خلال شهر يوليو والتي شملت برامج الإيواء والإسكان التنموي والصيانة الطارئة وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية إسماعيل آل بدوي أن الجهود المبذولة خلال شهر يوليو الماضي قد بلغت تكلفتها الإجمالية 210167 ألف ريال استفاد منها 567 من مستفيدي الجمعية.

الإيواء والصيانة الطارئة:

وأضاف أن جمعية منازل عسير أسهمت في توفير خدمة الإيواء لـ464 مستفيدًا بواقع 116 وحدة بلغت تكلفتها 137582 ألف ريال، بينما أسهمت في تقديم الإسكان التنموي لعدد 12 مستفيدًا بواقع 3 وحدات سكنية، إضافة إلى تقديم خدمة الصيانة الطارئة لوحدة سكنية بتكلفة 2000 ريال، فضلًا عن توفير أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لعدد 13 أسرة استفاد منها 87 شخصًا بتكلفة 70585 ريالًا.

دعوة لمواصلة الدعم:

وقدّم آل بدوي الشكر الجزيل لكل من ساهم في جهود الجمعية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، داعيًا في الوقت ذاته لمواصلة الدعم حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمحتاجين.

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