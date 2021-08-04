السعودية | وفد عراقي من كبار علماء الشيعة والسنة يصل السعودية

شكرا لقرائتكم وفد عراقي من كبار علماء الشيعة والسنة يصل السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل إلى السعودية وفد عراقي يضم كبار العلماء والمرجعيات الدينية في العراق، للمشاركة في "ملتقى المرجعيات العراقية" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة.

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوّة الدينية بين السّنة والشيعة، والتأكيد أيضاً على مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.