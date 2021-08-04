شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار وعواصف رعدية على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار على عدة مناطق.

وقال الحصيني: "متوقع اليوم أجواء حارة نهارا معتدلة فجراً على معظم المناطق، وأمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير وجازان".

كما توقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من تبوك، والمدينة، ومكة، والباحة، وعسير ونجران وشرقها.