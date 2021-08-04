شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد في عيد ميلاده الـ 40 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 40 ،وسط التهنئات من إعلاميين ورياضيين وفنانين وغيرهم.

ونشر آل الشيخ صورة له برفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، موجها له رسالة بمناسبة عيد ميلاده الموافق الرابع من شهر أغسطس.

وقال آل الشيخ: "أكبر شرف لي وأكبر فخر في الـ 40 سنة من عمري، العمل تحت قائد مثلك أدامك الله ونصرك وحفظك وعزك وحقق كل أمانيك سيدي".

اقرأ أيضا