«أمن الدولة» تستحضر الإبداع والتميز لتثقيف زوار مهرجان عروس الباحة

الرياض - محمد عبدالله - شهد جناح رئاسة أمن الدولة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار بمهرجان عروس منطقة الباحة لمعرفة المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

ويعرّف الجناح بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏[email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.