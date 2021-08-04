، الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ،

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (jcpoa).
وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً. وزارة الخارجية الأمريكية إيران
الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نوويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-04
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (jcpoa).
وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:27 AM
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:58 AM
أكدت أن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات مباشرة للعودة لاتفاقية (jcpoa)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (jcpoa).
وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً.
، الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ،
المصدر : الخليج 365
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