محمد بن مسعود - الدمام - لفت إلى أهمية تحقق العدالة في كارثة انفجار ميناء بيروت ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة. وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة". الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03 ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة. وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة". 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:28 PM لفت إلى أهمية تحقق العدالة في كارثة انفجار ميناء بيروت لفت إلى أهمية تحقق العدالة في كارثة انفجار ميناء بيروت ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة. وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة". ، الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة ،

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