أخبار السعودية اليوم.. إجازة مرضية للموظف مصاب كورونا.. وملك الأردن يشكر السعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء؛ حيث أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1075) حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة (528952) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (510107)، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8270) حالة، وإلى التفاصيل:

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين لملك الأردن تتعلق بالتعاون المشترك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة شفوية إلى ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك، ونقل رسالة خادم الحرمين الشريفين، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال ملك الأردن له في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان اليوم.

الملك عبدالله: أمن الأردن والسعودية مشترك.. ونواجه معًا جميع التحديات

أكد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، أن أمن الأردن والسعودية مشترك، مؤكدًا أن البلدين يواجهان معًا جميع التحديات؛ حيث جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقال الملك عبدالله الثاني أن مواقف السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دومًا ووقوفها معه في كل الظروف.

«توكلنا»: حالة «مُعفى» تظهر فقط لأصحاب الاستثناء المسبق من التطعيم

أكد تطبيق «توكلنا»، أن حالة «معفى» تظهر فقط لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة، بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني.

الخطوط السعودية: استمرار تعليق سفر القادمين من مصر باستثناء فئتين

أكدت الخطوط السعودية، استمرار تعليق سفر القادمين من مصر باستثناء فئتين فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحة أنه حاليًا القدوم من مصر إلى السعودية معلق، ما عدا الفئات المستثناة الدبلوماسيين والممارسين الصحيين، سيتم الإعلان في حال استئناف السماح بالقدوم إلى السعودية من قبل الجهات المختصة.

تورط 5 مواطنين ومخالفين في سرقات بقيمة 500 ألف ريال بمكة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة من القبض على 3 مواطنين و2 من مخالفي نظام أمن الحدود تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس ارتكبوا 38 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها.

الموارد البشرية: إجازة مرضية 10 أيام للموظف المصاب بكورونا

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقية الموظف المصاب بفيروس كورونا بإجازة مرضية مدتها 10 أيام، وأوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر أنه عند انتهاء مدة الإجازة يكون بإمكان الموظف العودة إلى مقر عمله بالتنسيق مع مرجعه الوظيفي.

رسميًا.. 5 تعاملات مع «المُتسللين» نهايتها السجن ١٥ عامًا ومليون ريال غرامة

حذرت النيابة العامة، من إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الآثمة تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة بالشرف والأمانة وتصل عقوبتها للسجن 15 عامًا أو غرامة تصل لمليون ريال.

وزارة الصحة: إعطاء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعطاء أكثر من (28.000.000) جرعة من لقاح كورونا «كوفيد-19» حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات نظرًا لسرعة انتشارها.

سوق الأسهم السعودية يُسجل أعلى مستوى منذ «أزمة 2008»

سجل سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.46% أي ما يعادل 51.74 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2008، حيث وصل إلى مستوى 11208.76 نقطة.

خالد الزعاق: 65 يومًا تفصلنا عن أجمل موسم في السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن ألطف وأنعم وأجمل موسم في السنة «موسم الوسم»، تبقَّى عليه 65 يومًا، وهو موسم الأمطار المنبتة لكل شيء بما في ذلك الكمأة «الفقع»، مضيفًا أن هبوب الرياح الرطبة مبكرًا خلال هذه الأيام من المبشرات الخيرية للموسم المقبل.

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