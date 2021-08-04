10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعديل نظامي الإذاعة والتليفزيون ومكافحة الغش التجاري وترقيات حكومية

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأوضح وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء اعتمد:

أولاً : تفويض معالي الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجالي الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.

ثالثاً : الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

خامساً: تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433 هـ ـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429 هـ ، لتكون بالنص الوارد في القرار.

سابعاً : الموافقة على التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية -الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام (2019م)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على نموذج صك التصديق على تلك التعديلات.

ثامناً : تعيين الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك، والأستاذ / عبدالله بن علي المجدوعي، والأستاذ / عامر بن عبدالله رضا، أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل العام في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للمنافسة، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن أعوام مالية سابقة.

عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي :

ـ ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية سعد بن محمد بن علي الزهرة إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية الدكتور المهندس/ عمر بن الهاشمي بن محمد الصغير العلمي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية محمد بن زامل بن شعيل الشهراني إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية سعد بن تويم بن عبدالعزيز الرشيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية سامي بن موسى بن سليمان الربيعان إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية محمد بن هديبان بن عبدالله المخلفي إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية صالح بن عبدالعزيز بن حمد العيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالله القنيبط إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية سعود بن فيصل بن عبدالرحمن التويم إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.