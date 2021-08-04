عسير وحائل والأحساء الأكثر طلبا على منح الأراضي

ارتفعت طلبات منح الأراضي المنفذة منذ بداية 2020، إلى 802.472 طلبا، مقارنة بطلبات المنح في 2019، والتي بلغت 797.176 طلبا، في وقت انخفضت الطلبات غير المنفذة إلى 42.159، بعد أن كانت في 2019 47.285 طلبا، وتراجعت عدد طلبات المنح في 2020 إلى 5296، بعد أن كانت 8.118 طلبا في 2019.

وطبقا لإحصائية حديثة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تصدرت عسير عدد طلبات المنح في 2020 بــ1241 طلبا، وحلت حائل ثانيا بــ1155، والأحساء ثالثا بــ693، والقصيم رابعا بــ447، وتبوك خامسا بــ443 طلبا.

وسجلت حفر الباطن، ونجران، صفر طلبات منح، ثم الحدود الشمالية 9 طلبات، والباحة 27 طلبا، والمدينة المنورة 31 طلبا.

4 أمانات

وتساوت 4 أمانات ممثلة هي المدينة المنورة، والجوف، وتبوك، وحائل، في عدد طلبات المنح التي لم تنفذ في عام 2020، حيث حصدت صفرا، فيما استحوذت الرياض على الأكثر في عدم تنفيذ طلبات المنح بــ23.131 طلبا لم ينفذ، تليها الشرقية بـ6514 طلبا، وحلت جدة ثالثا بــ5156 طلبا، وجازان رابعا بــ4183، والقصيم خامسا بــ1376 طلبا.

5013 مستفيدا

وبلغ عدد الأشخاص الذين صدر لهم أوامر بالمنح خلال عام 2020، 5.013 مستفيدا، وأكثر االمستفيدين في عسير بــ1237 مستفيدا، وحلت حائل ثانيا بــ1154، والأحساء ثالثا بــ693، والقصيم رابعا بــ446، وتبوك خامسا بــ443 مستفيد.

سجلت نجران وحفر الباطن أقل الأشخاص المستفيدين بحصيلة صفر مستفيد، والمدينة المنورة ثالثا بــ8 مستفيدين، والحدود الشمالية رابعا بــ9، والباحة خامسا بــ26 مستفيدا.

طلبات المنح 2020

802

ألف طلب

42.159 طلب منحة لم تنفذ

عسير تتصدر عدد طلبات بــ1241

5.013 شخصا صدرت لهم أوامر بالمنح

4 أمانات تساوت في طلبات المنح غير المنفذة

المناطق الأكثر في طلبات المنح

عسير 1241

حائل 1155

الأحساء 693

القصيم 447

تبوك 443

الأقل طلبا لمنح الأراضي

حفر الباطن 0

نجران 0

الحدود الشمالية 9

الباحة 27

المدينة المنورة 31

أكثر الطلبات غير المنفذة

الرياض 23.131

الشرقية 6514

جدة 5156

جازان 4183

القصيم 1376