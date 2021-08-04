شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم داخل مركبة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال والنفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، لاعتدائهم على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه،

وأوضح أنهم قاموا بسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفين متنقلين، وسرقة المركبة والهرب من الموقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.