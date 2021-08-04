شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل دعم القطاع الصحي اليمني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم للقطاع الصحي اليمني بهدف تقليل حدوث العدوى والوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتصدي لها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويقوم المركز بالتعاون مع المنظمة ببناء القدرات المحلية على مستوى وحدات العناية المركزة وتوفير الأكسجين والإمدادات الطبية وغير الطبية الأساسية، إضافة إلى مساندة قدرات مختبرات الإحالة الوطنية من خلال توفير المعدات الأساسية لها، وكذلك تدريب الكوادر الطبية.

كما قام المركز بتدريب 173 عاملاً صحياً في مجال الرعاية الصحية منهم 70 موظفاً في المختبرات لتطوير قدراتهم في 14 وحدة للعناية المركزة و12 مختبرا مستهدفا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لرفع قدرات القطاع الصحي في جميع المحافظات اليمنية على وجه العموم بما في ذلك تقديم المساعدات لمواجهة فيروس كورونا.