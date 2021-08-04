شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون ريال لتشغيل «بوليفارد» بلجرشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين منطقة الباحة د. علي السواط، أمس الأول، عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها البلدية بمحافظة بلجرشي، لمدة 25 عامًا بمبلغ 15 مليونًا و150 ألف ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة.

وبين السواط أن المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع لخدمة للمستفيدين.