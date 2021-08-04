شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في 4 دبلومات مهنية بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل لحاملات شهادة الثانوية فأعلى في 4 دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443، وذلك حتى السبت 21 أغسطس الجاري عبر بوابة القبول الإلكترونية.

تشمل الدبلومات: رعاية الطفولة المبكرة، الأمن والسلامة، المبيعات، تجميل الشعر والعناية به.

وذكرت العمادة أن الدبلومات تسهم في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل، كونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل.