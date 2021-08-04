شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة برامج تطوير مهني للمعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، جميع منسوبي الميدان التعليمي للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية 1442هـ، التي أطلقتها الوزارة «عن بُعد» عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج تهدف لتعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية طبقاً لأعلى المستويات المهنية لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة.

ولفت إلى توفير الوزارة حزمة من برامج التطوير المهني الصيفي 1442هـ، التي ستنطلق عن بُعد، ابتداءً من يوم الأحد القادم، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالتسجيل عبر الروابط المعلنة وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، التي تتنوع مجالاتها وتشمل فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتدريب على لغة الإشارة، ومهارات الاتصال في إدارة الأزمات، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعليم المدمج، ومهارات التفكير الناقد، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، القيادة تربوية، الصحة النفسية والاجتماعية.