شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبان تعليمية تستقبل العام الجديد بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدشن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 7 مبان تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها الإنشائية أكثر من 45 مليون ريال، تتسع لـ 4500 طالب وطالبة مهيأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية

وشملت المشاريع مجمع الرصيفة التعليمى للبنات، ويضم مبنى الثانوية «22 فصلاً»، ومبنى المتوسطة «21 فصلاً»، ومبنى الابتدائية «16 فصلاً»، ومبنى الروضة «6 فصول»، بتكلفة 21.372.921.72 ريال ويخدم أكثر من 2000 طالبة.

كما شملت المشاريع إنشاء 24 فصلاً إضافياً لمدرسة عبدالله بن أبي بكر بتكلفة 7.864.500.00 ريال، وإنشاء 26 فصلاً بمدرسة الإمام نافع بتكلفة إجمالية 8.545.645.42 ريال، بالإضافة لإنشاء 15 فصلاً بمدرسة الحارث بن كلدة بتكلفة 7.898.412 ريالا.

وأكد المدير العام لتعليم مكة المكرمة د. أحمد الزائدي أهمية تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بكل ما يُحقق البيئة الآمنة والمناسبة، موجها بتفقد المباني وتهيأتها وتجهيزها استعداداً لعودة الدراسة.

وأوضح مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة عصام المحمادي، أن إدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة زارت عدداً من مدارس البنين - والبنات للوقوف على ما تحتاجه من صيانة وتجهيز. وقال إن الأعمال شملت الصيانة الشاملة لعدد من المباني المدرسية، وصيانة الأسوار ومواقف السيارات والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء ومراكز التدريب ومدارس الطفولة المبكرة.