شكرا لقرائتكم خبر عن سباق التحصين.. 25 % من طلبة الشرقية جاهزون لمقاعد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير تعليم الشرقية د. سامي العتيبي لـ«اليوم» عن حصول 25 % من طلبة المنطقة، على لقاح كورونا ، حتى الثلاثاء الماضي 27 يوليو 2021، وذلك من أصل 260 ألف مستحق للتطعيم، مشيرا إلى تصاعد النسبة بمحافظتي الأحساء وحفر الباطن.

بيئة آمنة

وأوضح أن وزارة التعليم حريصة على استكمال تطعيم جميع المستحقين، قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والطالبات، لافتا إلى تكثيف الاستعدادات في المدارس من جميع الجوانب ومنها الاحترازات، التي تعمل عليها «تعليم الشرقية» من قبل الإجازة الصيفية، إضافة إلى وجود خطة وقائية متكاملة لبداية الدراسة.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة، عن حجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح مسبقًا، للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا، وذلك ضمن جهود تسريع وتيرة التطعيم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد،

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة الدخول على تطبيق «صحتي» أو «توكلنا» لمعرفة تفاصيل الموعد، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب تغيير الموعد أو المركز المحدد في التطبيق.

إدارات التعليمإلى ذلك، يعود أكثر من 108 آلاف موظف وموظفة إلى المدارس ومكاتب التعليم بمختلف مدن ومحافظات المملكة، منهم أكثر من 90 % محصنون، الأحد القادم، تمهيداً لعودة المعلمين في 14 من شهر محرم المقبل، وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في بداية الموسم الدراسي الجديد يوم الأحد 21 من شهر محرم.

وبدأت إدارات المدارس في تشكيل لجان عمل لمتابعة كل المهام وأعمال الصيانة والاستعدادات المختلفة، بالتنسيق مع إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات الضرورية وتحقيق الجودة في العمل.لجان إشرافيةوشكلت إدارات التعليم في المملكة لجانا إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي، والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل المنظومات والمنصات التقنية، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل.

مسارات خاصةوكانت إدارة التعليم وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل قد فعّلت مبادرة بعنوان «نحو بيئة تعليمية آمنة» موجهة منسوبي التعليم العام لرفع مستوى المحصنين، وذلك ضمن خطة التكامل والتعاون فيما يخص تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 عاما. وشملت المبادرة تخصيص مسارات خاصة بهم في المستشفى الجامعي لضمان حصول جميع الطلاب على اللقاح قبيل عودتهم للدراسة حضوريا، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والطالبات.

وارتفعت الأعداد بمركز لقاحات الجامعة ما بين 200 إلى 400 مستفيد في اليوم، ويعمل المركز طوال أيام الأسبوع على مدار 12 ساعة متواصلة بدءًا من 8 صباحا حتى 8 مساء، وفي يومي الجمعة والسبت، يفتح المركز أبوابه للمستفيدين 6 ساعات من 2 - 8 مساء.

ويتم حجز موعد اللقاح عبر تطبيق «سكيبلاينو»، الذي يمكِّن المستفيد من حجز موعده وفق التاريخ والوقت المناسب له.