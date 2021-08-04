شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على تلقي جرعتين للوقاية من «المتحورات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تلقي جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات نظراً لسرعة انتشارها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الإحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض.

وسجلت الوزارة، أمس، 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 528952، فيما بلغت الحالات النشطة 10575، من بينها 1433 «حرجة».

وبيَّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 1113 حالة تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي إلى 510107 متعافين، بينما بلغت الوفيات 8270 حالة، بإضافة 11 وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.