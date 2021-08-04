اخبار السعوديه

«الصحة» تشدد على تلقي جرعتين للوقاية من «المتحورات»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على تلقي جرعتين للوقاية من «المتحورات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تلقي جرعتين من لقاح للوقاية من المتحورات نظراً لسرعة انتشارها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الإحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض.

وسجلت الوزارة، أمس، 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 528952، فيما بلغت الحالات النشطة 10575، من بينها 1433 «حرجة».

وبيَّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 1113 حالة تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي إلى 510107 متعافين، بينما بلغت الوفيات 8270 حالة، بإضافة 11 وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا