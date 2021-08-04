شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون ريال لكفالة أيتام «بناء» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنفقت جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالشرقية، أكثر من 20 مليون ريال؛ لكفالة ورعاية أيتامها، خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري، وكانت أبرز المصروفات على الخدمات التي تسهم في تحسين حياتهم من الجوانب المادية، إضافة إلى البرامج التدريبية والمهارية والنفقات الأسرية، وبرامج تأهيل الأبناء والبنات لسوق العمل، والسعي لتوفير فرص وظيفية لهم، وعلى مشروع «تاكسي»؛ لتمكين الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية والأمهات من الحصول على سيارة تكون مصدر دخل ووسيلة مواصلات لهم.

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة عبدالله السبيعي أن إجمالي المصروفات على النفقات الأسرية والبرامج، شملت كفالات نقدية للأيتام واليتيمات، وكفالة أرملة، ومساعدات نقدية، وترميم وتأثيث منازل، وكسوة العيد، والتثقيف النفسي التربوي، وإعانة زواج، ولحوم رمضان، والسلة الرمضانية، ومصروفات عينية، والسلة الوقائية، ومواصلات دراسية، وتأمينًا طبيًا، ومصروفات أخرى مختلفة.

وقدم السبيعي شكره وتقديره لجميع الداعمين والشركاء، الذين يقفون دائمًا مع جمعية «بناء» لخدمة الأيتام ودعمهم والمساهمة في رعايتهم.