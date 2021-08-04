شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينظم دورة علمية في طب الأطفال للعام الثاني والعشرين على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن برامجها التدريبية وأنشطتها التعليمية لتأهيل الكوادر الوطنية، تنظم مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية للعام الثاني والعشرين على التوالي، الدورة المكثفة لطب الأطفال والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإجمالي 19 ساعة تعليم طبي وبمشاركة تسعة عشر متحدثًا. إذ سيقدمون خلالها عشرين محاضرة تعليمية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية وعلمية وورش عمل، ومن المقرر أن تُعقد هذه الدورة يوم الأحد 15 أغسطس 2021م الموافق 7 محرم 1443هـ في قاعة الأستاذ الدكتور سليمان الماجد بمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي.

ذكر ذلك البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة.

وقال أ.د. الحربش إن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد النجاح السابق للدورات الماضية «ولله الحمد»، التي شهدت مشاركات وحضورًا لافتًا، نظرًا لأهميتها وتنوّع فعالياتها وتواجد محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية، حيث شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية، ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص وبما يعود بالفائدة على المتدربين.

واستطرد أ. د. الحربش حديثه قائلًا إن هذه الدورة التدريبية موجهة لأطباء الأطفال، وأطباء الزمالة والأطباء المتدربين والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم؛ إذ سيؤخذ بالاعتبار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى والبروتوكولات الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم خلال المحاضرات تقديم ورش للعمل، ومناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة.

وأضاف أ.د. الحربش إن اللجنة المنظمة التي يترأسها، وتضم في عضويتها د. حماد الشايع استشاري أمراض الكُلى لدى الأطفال، ومدير برنامج تدريب طب الأطفال، حرصت على تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين من ذوي الاختصاص، ووفرت كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية.

الجدير بالذكر، أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تُعد من أكبر القطاعات الصحية، التي تبنّت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية والعلمية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطة أكاديمية مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية إطلاق «16» برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، و«5» دبلومات، وكذلك تأهيل «2000» ممارس صحي فترة الامتياز من «13» جامعة، بالإضافة إلى إصدار مجلة د. سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة د. سليمان الحبيب للبحث العلمي.