شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: حوكمة الجمعيات الخيرية تضمن وصول الخدمات للمحتاج الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام، في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة، جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» صالح الدهمشي، يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية سالم الشمري، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم صالح الدهمشي شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال المؤسسة في المنطقة الشرقية ودعم برامجها وأنشطتها.