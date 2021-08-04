شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 2300 وحدة إنارة بطريق «أبو حدرية - الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، تركيب 2300 وحدة إنارة، وذلك ضمن أعمال استبدال وحدات الإنارة من نوع صوديوم، إلى وحدات إنارة من نوع «LED»، بطريق «أبو حدرية - الدمام»، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وواصل فرع النقل أعماله في إعادة الدهانات على طريق «الرياض - الدمام»، ضمن أعمال الصيانة للطرق ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وكان فرع الوزارة قد انتهى من أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق «أبو حدرية - الخفجي»، بطول 3 كيلو مترات، ضمن أعمال الصيانة للطرق.

وأشار إلى تركيب لوحات إرشادية على تقاطع طريق «الدمام - الجبيل - الجميعة»، ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.

على جانب آخر، تنتهي المرحلة الثانية من إصلاح وتوسعة طريق الظهران - الجبيل الرئيسي، الأسبوع المقبل، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، فيما يتم التجهيز لتنفيذ أعمال السلامة بالمرحلة الأولى بطول 6 كيلو مترات.

وأوضح مدير فرع النقل م. أحمد الغامدي أن المرحلة الأولى لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران - الجبيل الرئيسي، شملت 6 كيلو مترات لأربعة مسارات، وذلك من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة باتجاه الجنوب، لافتًا إلى الانتهاء من جميع الأعمال الأسفلتية وجارٍ التجهيز لتنفيذ أعمال السلامة.

وبيَّن أن العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدأ بتاريخ 16/ 12/ 1442هـ، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، والمدة المقررة لهذه المرحلة حتى 3 محرم من العام المقبل 1443هـ، لافتًا إلى تحديد الطريق البديل لمخرج حي الشعلة وهو طريق النعمان بن مالك من داخل الحي وصولًا إلى طريق بقيق المينا والالتفاف من جسر أرامكو، على أن يتم استكمال العمل تباعًا في باقي المراحل حسبما تم الإعلان عنه سابقًا، وسيكون الإغلاق جزئيًا على مسار وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل.