شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مستفيد من 47 برنامجا لـ«الهلال الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، 47 برنامجًا لتدريب وتأهيل وتثقيف 900 مستفيد ومستفيدة، خلال شهر يوليو الماضي.

شملت الدورات والبرامج الإسعافية المقدمة 14 دورة في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، و11 دورة طبية تخصصية للكادر الإسعافي في الإجراءات العلاجية ومبادئ الخدمات الإسعافية والـ «ITLS»، و22 محاضرة إسعافية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج إلى رفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية، وتهيئة المواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، وتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة.