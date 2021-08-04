شكرا لقرائتكم خبر عن رفع اللوحات الدعائية المخالفة بشوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العمل على رفع اللوحات الدعائية المخالفة في عددٍ من الشوارع والميادين، وذلك في إطار جهودها في إزالة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها؛ للتأكد من تحصين العاملين والزائرين في كافة الأنشطة التجارية والغذائية، وكذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام، استمرارًا لجهودها في الحفاظ على الصحة العامة.