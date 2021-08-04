، "كورونا" خلال 24 ساعة.. 78,806 مصابين بالولايات المتحدة و21,691 في بريطانيا ،

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 78,806 إصابات جديدة و392 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,171,679 فيما بلغ عدد الوفيات 611,791.
فيما سجّلت المملكة المتحدة 21,691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و138 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,923,820، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,881.
كما سجّلت اليونان 3482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة الوطنية للصحة اليونانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 500,545، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12,997.
فيما سجّلت الكويت 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 400128، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2345.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" خلال 24 ساعة.. 78,806 مصابين بالولايات المتحدة و21,691 في بريطانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-04
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 78,806 إصابات جديدة و392 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,171,679 فيما بلغ عدد الوفيات 611,791.
فيما سجّلت المملكة المتحدة 21,691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و138 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,923,820، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,881.
كما سجّلت اليونان 3482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة الوطنية للصحة اليونانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 500,545، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12,997.
فيما سجّلت الكويت 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 400128، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2345.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:08 AM
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:30 AM
الكويت تسجّل 785 إصابة.. و3482 حالة جديدة في اليونان
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 78,806 إصابات جديدة و392 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,171,679 فيما بلغ عدد الوفيات 611,791.
فيما سجّلت المملكة المتحدة 21,691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و138 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,923,820، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,881.
كما سجّلت اليونان 3482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة الوطنية للصحة اليونانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 500,545، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12,997.
فيما سجّلت الكويت 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 400128، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2345.
، "كورونا" خلال 24 ساعة.. 78,806 مصابين بالولايات المتحدة و21,691 في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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