، "أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.

وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".

وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.