، "أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا ،

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تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.
وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".
وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 01:48 AM
أكدت أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا
تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.
وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".
وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.
، "أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا ،
المصدر : الخليج 365
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