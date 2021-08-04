شكرا لمتابعة خبر عن إبراهيم السليمان: مسلسل رشاش ترك آثاره السلبية على النشء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه الكاتب إبراهيم السليمان نقدًا لـ المسلسل السعودي "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان ويعرض على منصة "شاهد".

وقال "السليمان" عبر حسابه على "تويتر": "شاهدت مقاطع متفرقة من عمل مسلسل رشاش وهو نقلة نوعية في الفن السعودي من حيث الإخراج والتصوير إبداع النجوم والنجاح في تقديم مادة متقنة وحرفية".

وتابع: "بالمقابل رسب المسلسل عندما قدم النموذج الاجرامي بقالب البطولي وترك آثاره السلبية على الأجيال النشء".

وحظى مسلسل "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان متابعة كبيرة فهو سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية ومُترجمة إلى الإنجليزية ويعرض على منصة "شاهد".