اخبار السعوديه

إبراهيم السليمان: مسلسل رشاش ترك آثاره السلبية على النشء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن إبراهيم السليمان: مسلسل رشاش ترك آثاره السلبية على النشء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه الكاتب إبراهيم السليمان نقدًا لـ المسلسل السعودي "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان ويعرض على منصة "شاهد".

وقال "السليمان" عبر حسابه على "تويتر": "شاهدت مقاطع متفرقة من عمل مسلسل رشاش وهو نقلة نوعية في الفن السعودي من حيث الإخراج والتصوير إبداع النجوم والنجاح في تقديم مادة متقنة وحرفية".

وتابع: "بالمقابل رسب المسلسل عندما قدم النموذج الاجرامي بقالب البطولي وترك آثاره السلبية على الأجيال النشء".

وحظى مسلسل "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان متابعة كبيرة فهو سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية ومُترجمة إلى الإنجليزية ويعرض على منصة "شاهد".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا