شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معجبات يقابلن يعقوب الفرحان في مجمع يووك بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، فتيات يقابلن الفنان يعقوب الفرحان في مجمع يووك بالرياض، حيث انتشر على نطاق واسع بين متابعيه.

وظهر في الفيديو، فتاة تعطي يعقوب الفرحان هاتفها لكي يلتقط صورة تذكارية لنفسه، كما بدت فتاة أخرى تلتقط صورة للفرحان بجوالها.

ووثق الفيديو، يعقوب الفرحان يتبادل الحديث مع شخص أثناء تواجده بالمجمع بعد الانتهاء من التقاط الصور، حيث أثار إعجاب محبيه.