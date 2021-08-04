رسميًا.. 5 تعاملات مع «المُتسللين» نهايتها السجن ١٥ عامًا ومليون ريال غرامة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت النيابة العامة، من إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن وتصل عقوبتها للسجن 15 عامًا أو غرامة تصل لمليون ريال.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تسهيل دخول المُتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مليون ريال، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة بالشرف والأمانة».

وأوضح طرق المساعدة والعقوبات والتي جاءت كالآتي:

- في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط وإهمال جسيم يحاسب بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

- مصادرة الوسيلة التي نقل بها المتسلل ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة، يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الصفة القطعية.

- غرامة تصل إلى مليون ريال.

- السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام وتصل إلى 15 عامًا.

كما أكدت النيابة العامة أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد من جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة آنفا.

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