الرياض : القبض عصابة متخصصة في النصب والاحتيال

وتمثّلت الجرائم في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم، ضبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ (786,195) ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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