مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش

الرياض : القبض عصابة متخصصة في النصب والاحتيال أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

569 تظلما لمنشآت خاضعة لرقابة الغذاء والدواء تنظر هيئة الغذاء والدواء في 569 تظلما قدمتها منشآت خاضعة لرقابة الهيئة على العقوبات الصادرة بحقها وتم التحقق من 3479 مخرجا فنيا من... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

استمرار الحالة المطرية على الجنوب هطلت، أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت أبها وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومراكز العرين، وشني، والجوة، والربوعة،... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> إسعاف بحري بعناية مركزة يدشن، اليوم، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، قارب الإسعاف البحري التابع للخدمات الصحية بجزر فرسان لنقل الحالات الحرجة من... جازان: عمر ياسين جازان: عمر ياسين 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> مزلقان يحتجز سكان نهيقة تسببت مياه السيول في إتلاف مجرى مزلقان حي نهيقة بنجران، إذ تراكمت الأحجار والقطع الأسمنتية أمام منازل المواطنين الذين احتجزوا ولم... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

بدر بن محمد يرعى كرنفال لومي الأحساء يرعى محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، مساء الخميس، كرنفال «اللومي الحساوي»، فيما تنطلق الفعاليات اعتبارًا من... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 24 ذو الحجة 1442 هـ 24 ذو الحجة 1442 هـ

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