اخبار السعوديه

مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش

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الرياض : القبض عصابة متخصصة في النصب والاحتيال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني،...

e74a13c1ed.jpg الرياض : دوت الخليج
a0c0c60147.jpg25 ذو الحجة 1442 هـ

569 تظلما لمنشآت خاضعة لرقابة الغذاء والدواء

تنظر هيئة الغذاء والدواء في 569 تظلما قدمتها منشآت خاضعة لرقابة الهيئة على العقوبات الصادرة بحقها وتم التحقق من 3479 مخرجا فنيا من...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ
(واس)

استمرار الحالة المطرية على الجنوب

هطلت، أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت أبها وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومراكز العرين، وشني، والجوة، والربوعة،...

icon-byline.pngالمناطق دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ
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إسعاف بحري بعناية مركزة

يدشن، اليوم، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، قارب الإسعاف البحري التابع للخدمات الصحية بجزر فرسان لنقل الحالات الحرجة من...

icon-byline.pngجازان: عمر ياسين
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ
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مزلقان يحتجز سكان نهيقة

تسببت مياه السيول في إتلاف مجرى مزلقان حي نهيقة بنجران، إذ تراكمت الأحجار والقطع الأسمنتية أمام منازل المواطنين الذين احتجزوا ولم...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

بدر بن محمد يرعى كرنفال لومي الأحساء

يرعى محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، مساء الخميس، كرنفال «اللومي الحساوي»، فيما تنطلق الفعاليات اعتبارًا من...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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