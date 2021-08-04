كيف يؤثر كورونا على رئة غير المحصنين

إذا أصبت بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، فكيف تبدو ملامح رئتيك إذا كنت قد تلقيت لقاحًا ضد الفيروس؟

في هذا الإطار، نشر الدكتور غسان كامل، مدير وحدة العناية المركزة الطبية في إحدى مستشفيات سانت لويس، صورتين بالأشعة السينية لرئتين، إحداهما لمريض تم تطعيمه بفيروس (COVID-19)، والآخر لمريض (COVID-19) غير محصن.

وأظهرت الصور أن الأشعة السينية للمريض الذي تم تطعيمه، تحتوي على قدر كبير من المساحة السوداء، مما يدل على أنه كان قادرًا على استنشاق كميات كبيرة من الأكسجين، بينما تبدو الأشعة السينية لمريض (COVID-19) غير الملقح بيضاء بالكامل تقريبًا، فيما يُعرف باسم عتامة الرئة.

وتشير عتامة الرئة عادةً إلى أن الرئتين ممتلئتان بأشياء مثل السوائل أو البكتيريا، وتظهر على الأرجح شخصًا يحتاج إلى عناية مركزة. وغالبًا ما يؤدي فيروس كورونا إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، والذي يحدث عندما تمتلئ الرئتان بالسوائل وتصبح ملتهبة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال وضيق التنفس.