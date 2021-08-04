569 تظلما لمنشآت خاضعة لرقابة الغذاء والدواء

وأسفرت عمليات الفحص في 2020، عن وجود 204 حالات غير ملتزمة تم رصدها ومتابعة تصحيحها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وأكدت الهيئة أنه تمت زيارة 297 منشأة للتأكد من نظامية الإجراءات التي قامت بها الهيئة وبلغت إجمالي الغرامات التي تم تطبيقها على المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة 26.399.400 ريال منها 12.456.900 ريال على القطاعات و13.942500 ريال للإدارة التنفيذية للمطابقة وإنفاذ الأنظمة.
إنفاذ الأنظمة
أعدت الهيئة جدول مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية واعتمد من مجلس الإدارة وجرى تعديل جدول مخالفات نظام الأعلاف إلى جانب تنظيم آلية استقبال تظلمات المنشآت على عقوبات الهيئة الصادرة بحقهم ووضع مؤشر أداء لقياس الرد على المنشآت بوقت محدد وتم تنسيق مع وزارة التجارة بشأن ضبط وإحالة المتاجر الإلكترونية المخالفة لأنظمة الهيئة إلى الوزارة.
الأنشطة الرقابية
طورت هيئة الغذاء والدواء مسودات 3 مواصفات و12 طريقة اختبار قياسية للقفازات الجراحية وقفازات فحص المرضى لاستخدامها في أغراض الرقابة واختبار العينات وتقييم 486 منشأة رعاية صحية في مختلف مدن المملكة منها 250 مستشفى و236 مجمعا طبيا لتقييم الاستخدام الآمن لأجهزة الأشعة، وتمت الدراسة والتقييم الفني لـ243 طلب تسجيل للمنشآت المستوردة والمستخدمة والناقلة والمصدرة للمواد المشعة الطبية، و348 طلب استيراد للمواد المشعة الطبية والإذن بفسح 17744 مادة مشعة طبية.
دراسة وتقييم
106
طلبات إعادة تصدير مواد مشعة طبية
1817
فسح وتصدير مادة مشعة طبية
346
تقييما فنيا للإذن بتسويق منتج لأجهزة ومنتجات إشعاعية
126
طلبا جديدا
220
طلبا معادا للمراجعة
30
إشارة سلامة لمخاطر استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية
43670
بلاغا عن حوادث ومشاكل أجهزة ومنتجات طبية
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