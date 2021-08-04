569 تظلما لمنشآت خاضعة لرقابة الغذاء والدواء

تنظر هيئة الغذاء والدواء في 569 تظلما قدمتها منشآت خاضعة لرقابة الهيئة على العقوبات الصادرة بحقها وتم التحقق من 3479 مخرجا فنيا من مخرجات قطاع العمليات والتي تتضمن العمليات، الرقابة، الفسوحات، التسجيل، والترخيص، والاعتراض.

وأسفرت عمليات الفحص في 2020، عن وجود 204 حالات غير ملتزمة تم رصدها ومتابعة تصحيحها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وأكدت الهيئة أنه تمت زيارة 297 منشأة للتأكد من نظامية الإجراءات التي قامت بها الهيئة وبلغت إجمالي الغرامات التي تم تطبيقها على المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة 26.399.400 ريال منها 12.456.900 ريال على القطاعات و13.942500 ريال للإدارة التنفيذية للمطابقة وإنفاذ الأنظمة.

إنفاذ الأنظمة

أعدت الهيئة جدول مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية واعتمد من مجلس الإدارة وجرى تعديل جدول مخالفات نظام الأعلاف إلى جانب تنظيم آلية استقبال تظلمات المنشآت على عقوبات الهيئة الصادرة بحقهم ووضع مؤشر أداء لقياس الرد على المنشآت بوقت محدد وتم تنسيق مع وزارة التجارة بشأن ضبط وإحالة المتاجر الإلكترونية المخالفة لأنظمة الهيئة إلى الوزارة.

الأنشطة الرقابية

طورت هيئة الغذاء والدواء مسودات 3 مواصفات و12 طريقة اختبار قياسية للقفازات الجراحية وقفازات فحص المرضى لاستخدامها في أغراض الرقابة واختبار العينات وتقييم 486 منشأة رعاية صحية في مختلف مدن المملكة منها 250 مستشفى و236 مجمعا طبيا لتقييم الاستخدام الآمن لأجهزة الأشعة، وتمت الدراسة والتقييم الفني لـ243 طلب تسجيل للمنشآت المستوردة والمستخدمة والناقلة والمصدرة للمواد المشعة الطبية، و348 طلب استيراد للمواد المشعة الطبية والإذن بفسح 17744 مادة مشعة طبية.

دراسة وتقييم

106

طلبات إعادة تصدير مواد مشعة طبية

1817

فسح وتصدير مادة مشعة طبية

346

تقييما فنيا للإذن بتسويق منتج لأجهزة ومنتجات إشعاعية

126

طلبا جديدا

220

طلبا معادا للمراجعة

30

إشارة سلامة لمخاطر استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية

43670

بلاغا عن حوادث ومشاكل أجهزة ومنتجات طبية