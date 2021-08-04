استمرار الحالة المطرية على الجنوب

هطلت، أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت أبها وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومراكز العرين، وشني، والجوة، والربوعة، والعرقين، وسبت بني بشر، والثنية، وتبالة.

وتسببت الأمطار في إغلاق بعض الشوارع بمدينة أبها نظرا لمنسوب المياه المرتفع، وكذلك تسببت في إغلاق ممشى الروضة المحاذي لطريق المطار.

سحب كثيفة

وتشهد منطقة عسير خلال أغسطس أجواء معتدلة إلى باردة بدرجات حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة في الأجواء العادية وتزداد انخفاضا في وقت هطول الأمطار إلى ما يقارب 15 درجة وبخاصة على المواقع المرتفعة كمتنزهات السودة.

وجذبت السحب الكثيفة التي تميز بها صيف هذا العام آلاف الزوار من جميع مناطق المملكة، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.