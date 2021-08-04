إسعاف بحري بعناية مركزة

يدشن، اليوم، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، قارب الإسعاف البحري التابع للخدمات الصحية بجزر فرسان لنقل الحالات الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفيات متقدمة بجازان.

ويحتوي الإسعاف البحري على سريري تنويم وسرير عناية مركزة ودورات مياه، وجميع الإسعاف مجهز بكامل الأجهزة الطبية، كما يحتوي على أجهزة لاسلكية مرتبطة بغرفة العمليات بصحة جازان ومرتبطة بغرف الطب الاتصالي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الإسعاف 13.5 مليون ريال.