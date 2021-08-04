مزلقان يحتجز سكان نهيقة

تسببت مياه السيول في إتلاف مجرى مزلقان حي نهيقة بنجران، إذ تراكمت الأحجار والقطع الأسمنتية أمام منازل المواطنين الذين احتجزوا ولم يتمكنوا من الدخول والخروج إلى منازلهم.

وذكر الأهالي أن الممر الذي أتلفته مياه السيول طريق رئيسي لمنازلهم يربطهم بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مضيفين أن هذه المعاناة تتكرر سنويا خلال جريان السيل بعد هطول الأمطار.

وكانت «دوت الخليج» نشرت العام الماضي استياء مواطني الحي من امتداد مياه السيول من مزلقان الحي إلى منازلهم.