تهيئة 700 مبنى مدرسي

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، تنفيذ خطة الصيانة، للاستعداد للعام الدراسي 1443، من خلال 46 فرقة للصيانة والتكييف، التي تضم 46 مهندسا فنيا وإداريا، وإنجازا يوميا لـ 30 مدرسة في الصيانة، كما تستهدف الخطة صيانة 700 مبنى مدرسي، و47 ألف مكيف شباك وإسبلت، وذلك استعدادًا للعودة الحضورية الآمنة.

وينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، عقود الصيانة من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس، بدأت من يوم الأحد 12/‏22 /‏ 1442 وتنتهي قبل عودة الطلاب.