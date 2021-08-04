عمل تحت الشمس

رصدت «دوت الخليج» خلال جولة ميدانية في مدينة جدة عمالة تعمل تحت أشعة الشمس بالمخالفة لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بجميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المنصرم، وذلك من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، ويسري القرار حتى الأربعاء 15 سبتمبر المقبل.
وتعاقب المنشأة المخالفة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وذلك حال قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة، خارج الفترات التي حددتها الوزارة.
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