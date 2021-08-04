شكرا لقرائتكم خبر عن كسور العظام.. والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كسور العظام حالة شائعة، قد يكون خلالها العظم مكسورا تماما أو جزئيا بأي عدد من الطرق سواء «بالعرض، أو الطول» في أجزاء متعددة وهناك عدة أسباب لحدوثها وكذا عوامل الخطورة. الأسباب الأكثر شيوعا الحوادث المؤلمة: الإصابات الرياضية وحوادث السيارات والسقوط هشاشة العظام: اضطراب يضعف العظام ويجعلها أكثر عرضة للكسر الإفراط في الحركة المتكررة: يمكن أن تتعب العضلات وتضع مزيدا من القوة على العظم مما يؤدي لكسور الإجهاد عوامل الخطورة: الجنس: النساء أكثر عرضة بكثير للكسر من الرجال نظرا لأن عظامهن حتى في أفضل حالاتها من 25 - 30 عاما أصغر وأقل كثافة العمر: تفقد النساء كثافة العظام أكثر من الرجال مع تقدمهن في العمر بسبب فقدان هرمون الأستروجين في سن اليأس التدخين: أحد عوامل الخطر للإصابة.. والمرأة المدخنة تمر بمرحلة سن اليأس في سن مبكرة الكورتيزون: يمكن أن تؤدي الحاجة إلى استخدامه بجرعات متزايدة إلى فقدان العظام والإصابة بالكسور التهاب المفاصل الروماتويدي: من أمراض المناعة الذاتية ويؤدي لفقدان المفصل وخطر إصابة العظام مرضى السكري: يمكن لمشكلات الرؤية وتلف الأعصاب التي تصاحب المرض أن تسهم في السقوط والإصابة التاريخ العائلي لكسور الورك: يزيد خطر كسور الورك في الأطفال الأعراض: تورم واحمرار الكدمات التشوه الوقاية: النظام الغذائي السليم الغني بالكالسيوم وفيتامين «د» ممارسة الرياضة قد تساعد في منع بعض الكسور مدة الشفاء: يستغرق شفاء العظام المكسورة حوالي 4 - 8 أسابيع اعتمادا على عمر وصحة الشخص