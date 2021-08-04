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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار
الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
أمطار رعدية:
وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
رياح وأتربة:
كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.
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