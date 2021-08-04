القبض على 16 شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 16 شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال مالي بينهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود.

تفاصيل العملية:

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (16) شخصًا، (8) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والخامس من العمر، لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثّلت في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم، ضبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ (786,195) ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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