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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن بحوزته 28 كيلو حشيش في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
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القبض على مواطن بحوزته 28 كيلو حشيش في مكة المكرمة
جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن عثر بحوزته على (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
تفاصيل الواقعة:
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ، وجرى إيقافه واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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