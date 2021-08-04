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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (16) شخصًا، (8) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود، و(5) مقيمين، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية.
أوضح "الكريديس" أن الأشخاص المقبوض عليهم في العقدين الثاني والخامس من العمر، وتورطوا في عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.
وأضاف بأنه ضُبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ(786,195) ريالاً، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 12:35 AM
بينهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود.. وعُثر بحوزتهم على 786 ألف ريال"شرطة الرياض" تقبض على 16 شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (16) شخصًا، (8) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود، و(5) مقيمين، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية.
أوضح "الكريديس" أن الأشخاص المقبوض عليهم في العقدين الثاني والخامس من العمر، وتورطوا في عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.
وأضاف بأنه ضُبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ(786,195) ريالاً، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
، "شرطة الرياض" تقبض على 16 شخصًا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال ،
المصدر : الخليج 365
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